A nova sede do Banco de Cabo Verde inaugurada hoje

A nova sede do Banco de Cabo Verde (BCV) foi inaugurada hoje, pelo Primeiro-Ministro. Ulisses Correia e Silva. No seu discurso, o chefe de Governo disse que o Banco de Cabo Verde, enquanto instituição de referência, tem dado um contributo de primeiro nível para a qualidade dos activos que classificam o país, particularmente no que se refere à estabilidade económica e financeira.

O Primeiro-ministro entende que é nesse sentido que as medidas de reforço de transparência e de credibilidade da gestão económica do sistema financeiro e fiscal têm sidos tomadas.

"A nova lei orgânica do Banco de Cabo Verde, a lei da dívida publica, e a nova lei de base do Orçamento de Estado que reforça os limites a governação económica, a criação do conselho de finanças públicas, a criação do conselho de prevenção da corrupção, o reforço da autonomia do Instituto Nacional de Estatística, adesão ao fórum global sobre transparência e intercâmbio de informações fiscais, a adesão à convenção sobre a assistência mútua administrativa em matéria fiscal ", foram classificadas por Ulisses Correia e Silva como medidas que são pilares seguros para o reforço da confiança durável e sustentável na economia Cabo-verdiana por parte dos investidores, dos empresários, dos parceiros de desenvolvimento e cidadãos.

Para o Governador do Banco de Cabo Verde, a inauguração da nova sede representa um marco histórico nos 45 anos de percurso do Banco de Cabo Verde.

Óscar Santos afirma que, para o ano de 2021, as perspectivas económicas apontam para um crescimento de 4%, mas os desafios são enormes.

“Temos que nos manter vigilantes e monitorar a evolução da situação económica e estarmos atentos a quaisquer sinais de alerta que possam perturbar o andamento económico. O banco central deve estar especialmente atento à evolução da situação monetária tomando as medidas que se impõem em concertação com o sector financeiro e com o governo para mitigar qualquer evolução desfavorável que possam pôr em causa as estimativas para o crescimento económico e a solidez do sistema financeiro”, explica.

Durante o acto de inauguração, o Governo atribuiu o primeiro grau da Medalha de Mérito Profissional aos ex-governadores do Banco de Cabo Verde.

A obra do Banco de Cabo Verde foi financiada, na sua totalidade, com recursos provenientes do Fundo de Pensões da instituição.

O projecto de arquitectura foi elaborado por uma equipa liderada pelo arquitecto português, Álvaro Siza Vieira, tendo sido actualizado em 2010, para se adaptar à “evolução tecnológica e às soluções tecnicamente mais adequadas ao momento”.