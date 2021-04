Cabo Verde regista 4 óbitos e mais 207 casos de Covid-19

Terceiro dia acima das duas centenas de casos a que se somam 4 óbitos, todos na Praia.

Quinze concelhos de Cabo Verde registaram novos casos, como resultado das amostras processadas no dia 9.

Do total de 1113 resultados recebidos, somam-se 207 casos novos positivos: na Praia (98), Ribeira Grande de Santiago (6), São Domingos (6), Santa Catarina (9), Tarrafal (1), Santa Cruz (1), São Lourenço dos Órgãos (2), São Filipe (1), Ribeira Grande de Santo Antão (1), Porto Novo (2), São Vicente (19), Sal (40), Ribeira Brava de São Nicolau (17), Tarrafal de São Nicolau (1) e Boa Vista (3).

Há ainda a registar 66 recuperados (Praia 23, Ribeira Grande de Santiago 2, Tarrafal 1, São Miguel 1, São Lourenço dos Órgãos 1, Porto Novo 3, São Vicente 15, Tarrafal de São Nicolau 5 e Boa Vista 15).

O país passa a contabilizar 1499 casos activos, 17143 casos recuperados, 181 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 18836 casos positivos acumulados.

África registou este sábado mais 44 mortes e 3.074 novos casos de covid-19, segundo os dados oficiais mais recentes no continente, que se aproxima dos 4,5 milhões de casos desde o início da pandemia.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número acumulado de casos nos 55 Estados-membros da organização é 4.320.974, de que resultaram 114.970 mortes.

O número de recuperados da doença nas últimas 24 horas foi de 3.156, para um total de 3.882.661 desde o início da pandemia.

A África Austral continua a ser região mais afectada, com 1.922.733 infectados e 60.569 mortes associadas ao contágio da doença. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente.

O Norte de África é a segunda zona mais atingida, com 1.278.492 infectados e 36.728 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 534.862 infecções e 9.565 mortes, enquanto na África Ocidental o número de infecções é de 441.848 e o de mortes ascende a 5.796. A África Central contabiliza 143.039 casos de infecção e 2.312 óbitos.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egipto, em 14 de Fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infecção, a 28 de Fevereiro.