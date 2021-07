Cabo Verde com mais 37 casos de infecção por covid-19

Praia continua a ser o concelho com mais diagnósticos positivos, num total de 12. Os dados constam do boletim epidemiológico deste domingo.

Além da capital, foram registados casos em Tarrafal (1), São Miguel (1), Santa Cruz (3), São Filipe (8), Mosteiros (2), Ribeira Grande de Santo Antão (2), Paul (1), Porto Novo (4) e São Vicente (3).

Foram processadas 478 amostras.

Recuperam 38 pacientes. Há 518 casos activos.

Desde 19 de Março de 2020, Cabo Verde registou 33.006 casos positivos acumulados, dos quais resultaram 289 óbitos. 11 óbitos foram atribuídos a outras causas e 9 doentes foram transferidos. 32.179 pessoas foram dadas como recuperadas.

Este domingo, África registou 151.232 mortes devido à covid-19 e 5.919.408 casos de contágio desde o início da pandemia, segundo dados divulgados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

A África Austral continua a ser a região mais afectada do continente, com 2.798.961 casos, 76.307 óbitos associados à covid-19 e 2.419.037 recuperações. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia no continente, a África do Sul, que já registou 2.179.297 casos, 64.138 mortes e 1.904.107 recuperações.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu os 1.684.287 infectados com o vírus SARS-CoV-2, 49.583 mortes associadas à doença e 1.432.009 recuperações.

A África Oriental contabiliza 746.452 infecções, 15.744 mortes e 661.441 recuperações, e a região da África Ocidental regista 494.417 casos de infecção, 6.529 mortes e 470.907 recuperações.

A África Central é a que tem menos casos de infecção e de mortes: 195.291 contágios, 3.069 óbitos e 172.058 recuperações.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 962 óbitos e 87.935 casos de infecção e Angola contabiliza 929 mortes associadas à doença e 39.881 infectados acumulados desde o início da pandemia.

A Guiné Equatorial regista 122 óbitos e 8.790 casos, a Guiné-Bissau contabiliza 70 mortos e 3.940 infectados e São Tomé e Príncipe 37 óbitos e 2.392 infecções.

A Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro de 2020.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.028.446 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,3 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.