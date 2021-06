19,6% da população adulta nacional já foi vacinada contra COVID-19

19,6% da população adulta em Cabo Verde já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina contra COVID-19. Diariamente estão a ser vacinadas 3500 pessoas.

Os dados foram hoje avançados pelo director nacional da Saúde, numa comunicação feita ao país sobre a situação da COVID-19.

Os dados apresentados por Jorge Barreto dão conta que 100% dos profissionais da saúde estão vacinados.

Estão vacinadas 57,4% das pessoas com 60 ou mais anos de idade; 31,6% dos doentes crónicos; 29,8% dos profissionais do turismo; 54,5% dos profissionais dos pontos de entrada internacionais; 20,9% dos professores e pessoal de apoio nas escolas; 19,3% da Polícia; 38% dos militares; 82,5% dos Bombeiros e Protecção Civil; 46% do pessoal da Aviação civil e marítimos e 8% da população geral elegível.

Segundo Jorge Barreto, neste momento 12 concelhos têm mais 20% da população adulta vacinada com uma dose de vacina.

Entre estes concelhos constam Sal (44%), Ribeira Brava (39%), Tarrafal de São Nicolau (37%) e Paul (31,1), Brava (30%), Maio (28,4%), Ribeira Grande de Santo Antão (25,3), São Vicente (25,1), Porto Novo (25%), São Filipe (23,3%), Boa Vista (21,6%) e São Lourenço dos Órgão (21,3%).

Quanto à ilha do Sal, referiu que existe a possibilidade de ter 70% da população adulta vacinada com uma dose até meados de Julho, dependendo apenas da adesão das pessoas.

Jorge Barreto frisou que todos os concelhos estão com uma tendência decrescente do número de casos, com excepção de Mosteiros e Brava. Já Tarrafal de Santiago, Ribeira Brava, São Lourenço dos Órgãos e Santa Catarina do Fogo estão estáveis.

Actualmente a taxa de transmissibilidade é inferior a 1% em todas as ilhas, excepto em São Nicolau e na Brava.