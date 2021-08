​Movimento cívico pede aos candidatos a PR para colocarem a Justiça na sua plataforma eleitoral

O Movimento para Desenvolvimento de São Vicente entende que a justiça funciona mal em Cabo Verde, e por isso pede aos candidatos a Presidente da República para colocarem a questão na sua plataforma eleitoral. A posição da organização foi apresentada hoje numa conferência de imprensa, à frente da Cadeia Civil de Ribeirinha.

“O povo de Cabo Verde quer mais e melhor justiça. Estamos aqui, em primeiro lugar, para cumprimentar o Dr. Amadeu Oliveira, preso na Cadeia de Ribeirinha, homem corajoso, lutador incansável, de convicção firme, desejar-lhe muita saúde e muita força para continuar a luta do povo de Cabo Verde por mais e melhor justiça. Pedimos aos candidatos presidenciais que coloquem essas questões nas plataformas eleitorais para discussão, porque são fundamentais para a estabilidade e o desenvolvimento do país”, disse Maurino Delgado, membro do movimento.

O Movimento para Desenvolvimento de São Vicente considera fundamental ter uma justiça competente, independente de qualquer tipo de interesse, e que promova a harmonia social, o desenvolvimento sustentável e inclusivo.

“Voltamos a insistir sobre factos que por si só promovam que a justiça funciona mal, e pedimos aos titulares dos órgãos de soberania que tomem a sério essas denúncias que vêm sendo feitas há vários anos para a salvaguarda e consolidação do estado de direito democrático, bem como promover e acelerar o desenvolvimento do país. Denunciamos situações escandalosas, imorais e irresponsáveis de gestão danosa desta cidade do Mindelo, da responsabilidade do poder local, do Governo e do MpD, que desta forma empurra as pessoas para a pobreza, para a confusão e para a violência”, aponta.

Maurino Delgado aponta, por exemplo, o caso em que os mindelenses, através de um abaixo-assinado, pediram a intervenção do Ministério Público quando a Câmara Municipal autorizou, em 2016, uma obra na rua pedonal que liga a Praça Nova a Avenida Marginal da Baía do Porto Grande, por entenderem que a mesma violava a resolução que classifica como património histórico, cultural e nacional o Centro do Mindelo. Outra situação apontada, e que também suscitou até um abaixo-assinado de alguns munícipes, tem que ver com a construção do hotel no espaço do ex-consulado inglês.

“Se a justiça funcionasse, os factos que referimos seriam corrigidos logo no início. O Amadeu Oliveira tem razão. Precisamos de mais e melhor justiça. Não deve estar na cadeia por essa razão. Os órgãos de soberania devem corrigir o rumo da nação cabo-verdiana porque não estamos no caminho seguro”, refere.

O Movimento para Desenvolvimento de São Vicente aproveitou a conferência de imprensa para convidar a população da ilha para participar numa “grande manifestação” a ser organizada no mês de Dezembro.