​Arlindo do Rosário inaugura centro de virologia da Delegacia de Saúde de São Vicente

O ministro da saúde inaugura, esta terça-feira, o Centro de Virologia da Delegacia de Saúde de São Vicente. Arlindo do Rosário diz que se trata de um reforço laboratorial na ilha do Monte Cara, que servirá para diagnóstico de doenças vetoriais e virais, nomeadamente o SARS-CoV-2.

A informação foi avançada hoje, à imprensa, pelo governante, após uma reunião com o delegado de saúde local.

“Nós tínhamos um laboratório de virologia num espaço emprestado pelo Ministério da Economia Marítima, agora Ministério do Mar. Eles vão precisar do seu espaço para laboratórios específicos e nós temos aqui na delegacia um espaço mesmo para o laboratório”, diz.

“É um laboratório para o presente e futuro, na medida em que, neste momento, está a dar respostas fundamentalmente a situações de COVID-19, mas não vai ser só para isso. Vai ter uma capacidade na área da saúde pública, no diagnóstico de outras situações virais, inclusivo das arboviroses. É nos momentos de maiores desafios é que temos que descobrir as oportunidades e o Ministério da Saúde tem feito isso. Estamos a reforçar, criar capacidades pós-covid”, realça.

O ministro da saúde, Arlindo do Rosário, está em São Vicente para uma visita de quatro dias. De acordo com o programa, esta segunda-feira, o governante visita os postos de vacinação dos centros de saúde. Na terça-feira, estará no centro de diagnóstico da delegacia de saúde, inaugura o Centro de Virologia da Delegacia de Saúde e visita o Centro de Terapia Ocupacional de Ribeira de Vinha. O dia de quarta-feira será dedicado a visitas aos postos sanitários de São Pedro, Salamansa e Calhau.

No último dia, Arlindo do Rosário visita o sector privado da saúde em São Vicente.