​Cancro mata 400 pessoas todos os anos em Cabo Verde

Pelo menos 400 pessoas morrem todos os anos por algum tipo de cancro, em Cabo Verde. O Governo quer reduzir este número e, por isso, garante que vai continuar a trabalhar juntamente com os parceiros para diminuir as mortes evitáveis por cancro, disse hoje o ministro da saúde.

No discurso de encerramento do acto central de comemoração do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, que decorreu em São Vicente, Arlindo do Rosário recorreu aos dados do relatório estatístico do seu ministério para apontar que, em média, são diagnosticados 600 novos casos de cancro por ano no país. De acordo com o governante, as doenças oncológicas constituem a segunda principal causa de evacuações para o exterior, com todo o custo financeiro, social e individual que acarretam.

“Estamos a falar de um real problema de saúde pública no país. Importa construir uma resposta adequada ao problema e a necessidade de planear e organizar uma oferta integral aos doentes com cancro em Cabo Verde”, refere.

O governante aponta que cerca de um terço das mortes por cancro deve-se aos riscos individuais, comportamentais e alimentares. Neste sentido, diz que reduzir a incidência e a mortalidade por doenças oncológicas é um objectivo comum que encerra inúmeros desafios que demandam compromisso e participação de todos. Mas cabe ao Governo implementar medidas e políticas para fazer face à situação.

“Vincar a importância da prevenção, do rastreio populacional, do diagnóstico precoce e do alinhamento de estratégias nos diferentes níveis da atenção - desde a primária e hospitalar. Como sabemos, do ponto de vista individual, social e económico, custa muito menos prevenir do que tratar. Avançar para a criação de equipas multidisciplinares, criando redes de referência e contra referência, envolvendo todos os sectores do serviço nacional de saúde e reforçar a nível nacional a capacidade técnica e tecnológica para o tratamento, seguimento, incluindo os cuidados paliativas”, avança.

A tutela da pasta da saúde aponta igualmente para medidas legislativas que têm em conta os factores de risco e determinantes sociais e ambientais, nomeadamente o consumo abusivo do álcool e do tabaco. Para já garante que o executivo vai submeter na próxima semana ao parlamento o projecto de lei “contra o tabaco, que será mais um instrumento importante na luta contra o cancro”.