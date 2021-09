Antiga ENG Uni-CV é o novo posto de vacinação contra a COVID-19 na Praia

O espaço onde funcionava a Escola de Negócios e Governação da Universidade de Cabo Verde, é agora mais um posto de vacinação contra a COVID-19 na cidade da Praia.

A informação foi hoje avançada pelo ministro da Cultura, Abraão Vicente, na sua página do Facebook.

No espaço serão administradas tanto a primeira como a segunda dose de vacina, de segunda a sexta-feira.

O horário de funcionamento é das 08h30 às 14h50.

De referir que nas últimas semanas o Ministério da Saúde vem aumentando os postos de vacinação na cidade da Praia devido ao aumento da procura, como forma de evitar a aglomeração de pessoas.

A meta do governo é, até finais de Outubro, ter 85% da população com a primeira dose e 70% com a segunda dose.