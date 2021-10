TUI Holanda retoma operações para Cabo Verde

​A operadora TUI Holanda anuncia a retoma a partir de hoje, 15, das operações para as ilhas da Boa Vista e do Sal.

Essa informação foi avançada pelo Instituto do Turismo de Cabo Verde, numa nota de imprensa, onde indica que o primeiro voo, proveniente de Amesterdão, Holanda, aterra, no aeroporto internacional Aristides Pereira, na Boa Vista, por volta das 11h20.

Segundo o Instituto do Turismo de Cabo Verde, a aeronave, que chega ao país com cerca de 189 passageiros, seguirá depois para o aeroporto internacional Amílcar Cabral, com chegada prevista para às 12h50.

“Note-se que este é o primeiro voo regular desde o ano passado. De referir que no sábado, dia 16, inicia a operação da Bélgica para as mesmas ilhas. Para a ilha de São Vicente, a operação inicia-se no dia 18 de Outubro”, lê-se na nota.

De acordo com as informações avançadas pela operadora, a partir da 2ª semana de Novembro, a TUI Holanda tem programado, para Cabo Verde, seis voos semanais.

Para o Instituto do Turismo de Cabo Verde, a retoma desta operação da TUI Holanda é um sinal claro de que Cabo Verde continua a ser um destino bastante procurado pelos europeus e prova que retoma é cada vez mais uma realidade.