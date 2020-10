Tribunais da Praia, São Vicente, Sal e Boa Vista, com salas de escuta para crianças vítimas de violência sexual

A Associação de Crianças Desfavorecidas (ACRIDES) vai instalar quatro salas de escuta gravada nos tribunais, para crianças vítimas de violência sexual. O projecto é financiado pela embaixada dos EUA, no valor 340 mil dólares, e conta com a parceria do Ministério da Justiça.

A presidente da Acrides, Lourença Tavares, explica que o projecto inclui todos os equipamentos das salas e formação para os profissionais que vão cuidar do atendimento das crianças.

"Esse financiamento veio numa boa hora, o governo americano aceitou e financiou, portanto, em parceria com o Ministério da Justiça que é o ministério chapéu, que tem a justiça como a pasta principal, iremos equipar estas quatros salas, uma no tribunal da Praia, São Vicente, Sal e Boa Vista. O montante do financiamento é de 340 mil dólares, que inclui o equipamento das salas, inclui as formações porque toda a equipa, todos os profissionais que formam a equipa para o atendimento a criança vão ter que receber formações ", avança.

Lourença Tavares avança que com a instalação dos equipamentos de escuta gravada nos tribunais, as crianças vítimas de violência sexual estarão mais protegidas.

“E a criança é ouvida uma única vez, com metodologias de escutas, portanto, pelo psicológico, assistente social, as duas pessoas fundamentais que irão trabalhar, o próprio procurador ou o próprio juiz que irá estar com ela. Estamos a proteger as nossas crianças, a mostrar que realmente Cabo Verde vai dar um grande passo a nível da África. Não digo que seremos os primeiros, mas seremos mais um que terá dado um grande ganho na promoção e defesa dos direitos das crianças, no reforço de mecanismos e sistemas de protecção da criança, explica.