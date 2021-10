O PAICV defende um desenvolvimento na sua dimensão social, económica, cultural, ambiental e constitucional. É essa a perspetiva que o maior partido da oposição vai levar para o debate desta quarta-feira com o primeiro-ministro, sobre o “Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde”.

A informação foi avançada hoje, em conferência de imprensa, pelo deputado Démis Lobo Almeida.

“Impacto na melhoria de condição de vida das pessoas, na melhoria da situação das famílias, das empresas, na execução de políticas para o meio ambiente, para acção climática, execução de políticas sociais, que empoderem as pessoas, as famílias de verdadeiramente empoderamento social e de corte do ciclo da pobreza. De políticas consistentes para que possamos ter instituições forte”, explica.

Sobre a situação da Justiça referente ao ano 2020/2021, Démis Lobo Almeida, diz que o seu partido quer saber quais são as causas da morosidade no sector.

“Quais são as causas e que medidas devem ser tomadas para que seja ultrapassada? Ora bem, os conselhos superiores das magistraturas relataram que efectivamente não têm os meios para levar a cabo as suas atribuições, ainda há uma considerável insuficiência de magistrados, quer judiciais, quer do ministério publico, quer de profissionais da justiça. Ainda esta por implementar o sistema de informação da justiça. Este governo que é um governo de continuidade há mais de 5 anos não conseguiu implementar o sistema de informação da justiça", acusou.

A Segunda Sessão parlamentar de Outubro arranca amanhã e decorre até 29 de Outubro.