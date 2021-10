Ministério Público ordena detenção de cinco arguidos por crimes sexuais contra crianças

O Ministério Público (MP) ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de cinco indivíduos do sexo masculino, sendo quatro de nacionalidade cabo-verdiana, e um estrangeiro, com idades compreendidas entre os 20 e os 38 anos.

Em comunicado, o Ministério Público explica que em causa estão factos susceptíveis de integrarem, por ora, os crimes de abuso sexual de criança, de agressão sexual de criança e de exibicionismo praticado contra criança, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana.

As detenções foram feitas com a coadjuvação da Polícia Judiciária, e submetidos ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público. Neste sentido o arguido de 20 anos de idade, indiciado da prática de três crimes de abuso sexual contra criança, esta com 13 anos de idade à data dos factos, foram aplicadas medidas de apresentação periódica e afastamento de casa de morada de família.

Ao arguido de 31 anos, indiciado da prática de três crimes de abuso sexual de crianças, com penetração, esta que à data dos factos tinha 12 anos de idade, foi aplicada prisão preventiva.

Já o arguido, de 29 anos, de nacionalidade de um Estado estrangeiro, indiciado da prática de quatro crimes de abuso sexual de crianças, com penetração, estas com 13 e 14 anos à data dos factos, foram aplicadas medidas de apresentação periódica e afastamento de casa de morada de família.

Ao arguido de 38 anos, indicado da prática de três crimes de exibicionismo praticado contra uma criança, de 8 anos de idade, foram aplicadas medidas de apresentação periódica às autoridades e proibição de contacto com a vítima.

Para o arguido de 37 anos, indiciado da prática de quatro crimes de abuso sexual de menor, com penetração praticado contra uma menor de 15 anos, foi aplicada prisão preventiva.

Conforme a mesma fonte, os referidos processos continuam em investigação, pelo que vão permanecer em segredo de justiça.