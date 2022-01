Prisão preventiva para suspeito de crimes de agressão sexual no Fogo

​O Ministério Público informou esta quarta-feira que ordenou a detenção de um arguido por prática de dois crimes de agressão sexual com penetração, no concelho dos Mosteiros, na ilha do Fogo. Vítima tem 10 anos.

Num comunicado, o Ministério Público avisa que no âmbito da investigação de um auto de instrução, registado na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros, ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino de 23 anos de idade, residente na localidade de Relvas. Segundo a mesma fonte, a vítima é uma criança de apenas 10 anos de idade e que a detenção foi feita com a coadjuvação da Polícia Nacional e submetido ao primeiro interrogatório judicial de detido e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicada ao arguido prisão preventiva. O Ministério Público esclarece que o referido processo, que continua em investigação, está em segredo de justiça.

