Ministério Público ordena detenção de cinco indivíduos por vários crimes

O Ministério Público (MP) ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de cinco indivíduos do sexo masculino, por crimes de abuso sexual de crianças, agressão sexual e violência baseada no gênero (VBG).

Segundo um comunicado do MP, ao arguido de 26 anos, indiciado da prática de um crime de violência baseada no género – agravado, foram aplicadas medidas de proibição de contacto com a ofendida e apresentação periódica às autoridades policiais. O MP indicou que ao arguido de 41 anos, indiciado da prática de um crime de violência baseada no gênero – agravado, foram aplicadas medidas de proibição de contacto com a ofendida e apresentação periódica às autoridades policiais. E ao arguido de 72 anos, indiciado da prática de um crime de violência baseada no gênero – agravado, foi aplicada a medida de afastamento da casa de morada da família.

Quanto ao arguido de 56 anos, indiciado da prática de três crimes de abuso sexual de crianças, perpetrado contra uma criança de 10 anos de idade, foi aplicada a medida de apresentação periódica às autoridades policiais.

Já ao arguido de 33 anos, indiciado da prática de cinco crimes de agressão sexual, perpetradas contra sua enteada de 14 anos de idade, foram aplicadas as medidas de proibição de contacto com a menor, afastamento da casa de morada da família e apresentação periódica às autoridades policiais.