Primeiro-ministro espera que o Presidente da República cumpra o seu papel

O primeiro-ministro espera que o Presidente da República, José Maria Neves cumpra o seu papel. Ulisses Correia Silva fez esta declaração aos jornalistas após a tomada de posse de José Maria Neves, que decorreu esta manhã, na cidade da Praia.

O chefe do governo diz que não há preocupação em termos de estabilidade e coabitação e que existem boas relações quer institucionais, quer pessoais.

“De um Presidente da República, esperemos que faça o seu papel. A Constituição define claramente as competências das atribuições do Presidente da República, e segundo o discurso do presidente José Maria Neves, não há preocupação em termos de estabilidade, coabitação, boas relações quer institucionais, quer pessoais. Isto é bom para a democracia cabo-verdiana, mas é bom também para o desenvolvimento, tendo em conta que a nossa democracia fica mais madura sempre que realizamos eleições, e sempre que conseguimos passar uma mensagem de tranquilidade para as nossa populações, o mais importante é trabalhar para Cabo Verde ”, avança.

Correia Silva recorda a forte quebra na economia cabo-verdiana, com uma contracção de cerca de 15%.

O Primeiro-Ministro acredita que, quer com o Estado, quer com os privados, o país vai ultrapassar esta fase difícil, e voltará a crescer, criar empregos e rendimento para as famílias.

"Retomar vai exigir tempo para a recuperação, e tempo para depois fazermos as transformações estruturais que o país precisa, para ser menos vulnerável a choques externos. Não tenho dúvidas de que iremos chegar lá, iremos conseguir quer com o Estado, quer com os privados essencialmente", explicou.