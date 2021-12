Presidência da República reforça medidas de prevenção à COVID-19

​A Presidência da República anunciou que como medida de prevenção contra a COVID-19 realizou esta quarta-feira, 29, testes de despistagem a todo o seu staff e procedeu-se à vacinação de todos os funcionários da Casa.

Numa nota enviada à comunicação social a Presidência da República avisa que estas medidas passam a ser regulares durante toda a prevalência da pandemia de COVID-19, não só como acção de segurança sanitária da Presidência, mas também como um estímulo institucional no combate à crise sanitária.

A Presidência da República refere no mesmo documento que tem vindo a acompanhar a evolução do quadro da pandemia da COVID-19 no país e aproveitou para saudar as medidas anunciadas pelo Governo, no âmbito da Situação de Contingência, ora decretado.

“Em diversas ocasiões, o Presidente da República, José Maria Pereira Neves, tem insistido na necessidade do assumir das responsabilidades de todos face à pandemia, apelando às cabo-verdianas e aos cabo-verdianos para que cada um “faça a sua parte, no uso das máscaras nos espaços públicos, evitar aglomerações, manter o distanciamento físico e lavar periodicamente as mãos”. Medidas simples, plausíveis e que podem salvar vidas”, lê-se no documento.

A Presidência da República anuncia, ainda o reforço das medidas de contingência, entre as quais, a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os espaços da Presidência, a distribuição e uso de álcool gel e aplicação da regra de distanciamento, assim como “a apresentação de certificado de vacinação e/ou de teste negativo nos eventos de público condicionado, promovidos pela Presidência. Igualmente, a medição da temperatura a todos os funcionários e visitantes, à entrada das instalações da Presidência”.