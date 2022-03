Professores em protesto prometem nova manifestação em Abril

Os professores filiados no Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP) voltaram às ruas esta quarta-feira, em todo o país, exigindo a resolução de várias pendências. É a segunda manifestação em menos de dois meses.

O cumprimento das reclassificações de 2016 a 2021, subsídios pela não redução da carga horária de 2017 a 2022, a publicação de aposentações e o descongelamento de salários são alguns pontos do caderno reivindicativo.

Em São Vicente, o secretário regional do SINDEP, Nelson Cardoso, acusa a tutela da pasta da Educação de falta de vontade.

“Fizemos uma última tentativa na sexta-feira, o ministro não se dignou a aparecer [no encontro mediado pela Direcção Geral do Trabalho], enviou um contabilista, director-geral de planeamento e assessora especial e sem nada nas mãos. Até um cronograma de resolução de pendências, com que se tinha comprometido para entregar até 15 de Março, não foi entregue. Vamos continuar a negociar, mas queremos assunção de responsabilidades”, adverte.

Descontentes, os professores prometem continuar com os protestos “até que as suas reivindicações sejam resolvidas”.

A próxima manifestação acontece a 23 de Abril, data em que é assinalado o Dia do Professor Cabo-verdiano.