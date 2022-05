​SINDEP acusa tutela de ignorar professores na alteração do calendário das provas finais no ensino básico

O Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP) contesta a alteração do calendário das provas finais no Ensino Básico Obrigatório referentes ao 8º Ano, para entre 8 e 14 de Julho. “A alteração ignorou o professor que planificou a sua vida profissional e pessoal em função do Calendário Escolar Oficial”, denunciou hoje o sindicato.

Em conferência de imprensa realizada hoje na sua sede, em São Vicente, Nelson Cardoso, secretário-executivo regional do SINDEP, apelou ao bom senso do ministro da educação em fazer cumprir o calendário Escolar 2021/2022 oficial, homologado por Amadeu Cruz, e publicado novamente este ano, a 31 de Março. O referido calendário prevê o término das actividades lectivas a 15 de Julho e o início das férias docentes a 18 de Julho, inclusive. “Senhor Ministro da Educação, como fica aquele professor que já programou a sua vida particular e familiar de acordo com o calendário homologado pela Sua Excelência? Quando é que o Professor será verdadeiramente auscultado e permitido participar e sentir-se respeitado e valorizado plenamente?”, questiona. “O SINDEP exprime a apreensão e descontentamento dos professores sobre a forma como o Ministério da Educação vem-se relacionando com a classe docente, pautado pela falta de diálogo e, de certa forma, desconsideração, uma vez que toma as suas decisões e manda implementar, ignorando o papel importante que o professor desempenha no sistema educativo”, aponta. O SINDEP diz que não aprova a forma do Ministério da Educação se relaciona com os professores, pelo que apela a um verdadeiro diálogo com a classe e os seus representantes legais em tudo o que diz respeito à actividade e vida docentes. “É preciso auscultar e permitir o professor participar verdadeiramente enquanto parte importante de todo o sistema educativo cabo-verdiano. Os professores não merecem terminar este ano lectivo assim como começou, com contrariedades. O hábito do ministério é mandar cumprir. É isso que nós queremos que acabe”, diz. Nelson Cardoso entende que a alteração do calendário das provas finais no Ensino Básico Obrigatório pode afectar não apenas o início das férias, mas também a própria aprendizagem e o resultado dos alunos.

