Governo lança “Capital Humano” orçado em 26 milhões de dólares

Vinte e seis milhões de dólares é o valor previsto para o projecto Capital Humano, apresentado esta terça-feira pelo governo, na Praia. Financiado pelo Banco Mundial, o projecto visa acelerar o crescimento económico, fortalecer o capital humano e criar oportunidades de emprego em diferentes sectores, nomeadamente turismo e indústria, economia azul .

Conforme o coordenador da Unidade de Gestão de Projectos Especiais, do Ministério das Finanças, Nuno Gomes, a meta é ambiciosa e passa por criar 100 mil novas oportunidades de emprego até 2030.

"Combater a pobreza com a inclusão produtiva é a maior fatia do projecto e a ideia é expandir para os 22 municípios”, refere.

O propósito é deixar de fazer transferências directas, ”mas incentivar e capacitar as famílias para que possam gerar o seu próprio rendimento".

"São 26 milhões de dólares nas áreas de educação, formação profissional, inclusão social e também habitação voltada para a inclusão produtiva”, sublinha.

A apresentação do projecto foi presidida pelo Primeiro-Ministro. Ulisses Correia e Silva destaca a educação e a inclusão social como base das transformações sociais necessárias.

“Desde o acesso à educação, ensino pré-escolar, básico, secundário. Quebrar o ciclo vicioso da pobreza que se transmite de pais para filhos, o acesso à saúde, o acesso a rendimento, o acesso ao trabalho, habitação condigna, condições de pobreza extrema, envolvente onde as pessoas vivem, para podermos de facto eliminar a pobreza extrema", observa.

O chefe de Governo diz que é preciso ter ambição para "eliminar a pobreza extrema, porque mexe com a dignidade das pessoas", ao mesmo tempo que se deve reduzir a pobreza absoluta.

O projeto Capital Humano visa apoiar as reformas do sistema educativo do ensino secundário, aumentar a oferta de cursos de formação profissional de qualidade em turismo e economia azul, reforçar o acesso a serviços básicos e promover a inclusão social e produtiva dos mais vulneráveis.