MpD escolhe presidente a 16 de Abril

A eleição para Presidente do MpD vai ter lugar a 16 de Abril. Revelação feita esta manhã, em conferência de imprensa, pelo secretário-geral do MpD, Luís Carlos Silva.

A decisão saiu do encontro da Comissão Política Nacional, reunida na terça-feira, onde também foi aprovado o cronograma do processo.

"O processo tem início no dia 20 de Fevereiro com a publicação dos cadernos eleitorais provisórios, as candidaturas têm de ser apresentadas até 14 de Março. As eleições internas são sempre um momento alto dos partidos políticos, por serem um ponto de balanço, de reflexão e de relançamento do partido, particularmente, para os partidos de gé nese democrática, como é o caso do MpD” avança.

Luis Carlos Silva diz que o MpD está a trabalhar para garantir o cumprimento dos pressupostos de democracia interna.

“Cabo Verde precisa de um MpD cada vez mais forte, unido, inclusivo e aberto à sociedade. O partido está a trabalhar a todo o vapor para garantir que todas as condições estejam reunidas para que possamos realizar a democracia interna, realizar a nossa dimensão institucional e projetar o MpD", explica.

Já a convenção do MpD, a 26, 27 e 28 de Maio terá 300 delegados distribuídos pelo país e pela disporá, tendo como critérios de distribuição desses delegados a dimensão da população, o número de militantes e os votos recebidos nas legislativas de 2021.