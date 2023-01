MpD está a avaliar dados do Afrobarómetro

O MpD está a avaliar os dados do Afrobarómetro, divulgado quarta-feira, sobre a qualidade da democracia, condições económicas, corrupção e confiança nas instituições em Cabo Verde.

O secretário-geral do MpD, Luís Carlos Silva, comenta que a questão da corrupção é uma das variáveis mais relevantes na pesquisa.

"Existe, efectivamente, segundo esse estudo, uma percepção de que o país tem níveis de corrupção relevantes, mas também é o próprio estudo que nos diz que não existem factos. As pessoas têm esta percepção, mas quando questionadas se conviveram, ou se tiveram experiências, ou momentos de corrupção, ou se subornaram alguém, não têm essas experiências", observa.

No que diz respeito à qualidade da democracia, Luís Carlos Silva lembra que Cabo Verde é um estado de Direito, que tem merecido a valorização do resto do mundo.

“Acreditamos na democracia cabo-verdiana. Proteger a democracia cabo-verdiana é um papel de todos (...) Continuamos a acreditar que somos um exemplo da democracia, particularmente pelo facto de o mundo nos olhar assim", frisa.

Segundo o estudo apresentado ontem, na Praia, a Polícia Nacional é a instituição mais corrupta do país. Um em cada quatro cidadãos tem essa percepção.