Luís Carlos Silva é o novo Secretário Geral do MpD

A Direção Nacional do Movimento para a Democracia, reunida esta tarde, elegeu Luís Carlos Silva como Secretário Geral do partido. Luís Carlos Silva vai suceder a Filomena Delgado que ocupava este cargo desde Março de 2020, quando foi eleita na XII Convenção.

Luís Carlos Silva, nome proposto pelo Presidente do MpD, Ulisses Correia e Silva, e candidato único nesta eleição contou com 39 votos favoráveis, 2 não, 1 branco e 1 nulo.

Na reunião da Direcção Nacional do MpD, que decorreu hoje na Assembleia Nacional, além da eleição do novo Secretário Geral do partido, foi apresentado o novo webSite do MpD, "que permitirá melhorar a "a comunicação do MpD com os seus militantes, simpatizantes e com a sociedade em geral" e discutida a situação económica, social e política do país.

Situação do país

Em conferência de imprensa sobre esta reunião, a Vice Presidente da Mesa da Direcção Nacional, Mircéa Delgado, destacou as crises que o país atravessa, congratulando-se com a chuva que touxe a promessa de um bom ano agrícola e com a "retoma clara da actividade económica em geral e do turismo em particular", após o pico da pandemia.

"Estamos todos de parabéns pelo sucesso, mas nada de baixar a guarda em relação à covid", avisou.

A Vice Presidente da Mesa da Direcção Nacional do MpD, manifestou ainda o desejo do rápido término da Guerra na Ucrânia, cujas "consequências negativas para o mundo inteiro são difíceis de calcular".

"Temos todos que ter consciência que os próximos tempos serão desafiadores e esperamos que os cabo-verdianos estejam de mãos dadas para enfrentar as consequências desse momento difícil por que passa o mundo, e garantir que ninguém ficará para trás. A solidariedade com os mais vulneráveis terá que ser a palavra de ordem", disse, lançando, por isso, "um forte apelo aos Partidos políticos, às várias organizações sociais e à sociedade civil para que estejamos juntos no essencial, neste momento difícil, em defesa do nosso país e de todos os cabo-verdianos, estejam eles em Cabo Verde ou lá fora."

Depois de abordar a situação social e económica, Mircéa Delgado falou da situação política, considerando que "ela é absolutamente normal, com os vários sujeitos políticos a cumprirem o seu papel. A liberdade de expressão é uma realidade em Cabo Verde, não há registo de conflitos sociais fora do quadro normal, há um relacionamento normal entre os órgãos de soberania, com o respeito absoluto pela autonomia de cada um deles."

MpD

Ainda na política, e referindo-se à situação interna do partido, o presidente do MpD destacou que o novo secretário-geral foi escolhido "tranquilamente".

A porta-voz, que é também deputada, apontou ainda a eleição do novo líder da Bancada Parlamentar, destacando que Paulo Veiga foi "eleito pela totalidade dos deputados presentes na sala e na plataforma" e é uma pessoa "em quem os seus pares depositam enorme confiança."

Por fim, "a Direcção Nacional gostaria ainda de deixar uma palavra de apreço à Dra Filomena Delgado pelo bom trabalho feito a favor do MpD e de Cabo Verde", sublinhou.