Paulo Veiga eleito novo líder parlamentar do MpD

Paulo Veiga foi eleito esta quinta-feira, novo líder parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD), com 34 votos a favor, e disse querer que a sua liderança seja pautada pelo diálogo interno e pelo programa do partido.

A votação decorreu na sala de reunião do grupo parlamentar do MpD, na Assembleia Nacional, tendo Paulo Veiga, candidato único, conseguido 34 votos a favor uma vez que quatro deputados estavam ausentes por motivos diversos.

Em declarações, após a votação, Paulo Veiga afirmou que quer que a sua liderança seja pautada pelo diálogo interno e pelo programa do MpD mas sempre em diálogo e em concertação com a oposição, quer seja a bancada do PAICV, quer sejam os deputados da UCID.

“Como sabemos, o mundo atravessa uma fase muito complicada, após a pandemia veio a guerra na Ucrânia e, ao que parece, vamos ter uma crise financeira que está-se a pronunciar para o final do ano e início de 2023 e Cabo Verde vai ter que se preparar e estar pronto para minimizar os impactos nos nosso cidadãos. Isso só é possível com medidas a serem tomadas em consenso com os sujeitos parlamentares, não só do MpD, mas também da oposição”, declarou.

Para o novo líder parlamentar do MpD a direcção anterior fez um excelente trabalho a que pretende dar continuidade e melhorar nos pontos fracos para que Cabo Verde saia a ganhar.

Paulo Veiga adiantou que na próxima semana irá solicitar uma reunião com os deputados da UCID e com o grupo parlamentar do PAICV para transmitir esta informação e também para mostrar essa abertura.

“Temos vários temas também de dois terços que estão pendentes no Parlamento e penso que só o conseguiremos resolver através do diálogo. Aqui é preciso muita abertura e muito diálogo. O povo elegeu o MpD para ser Governo, mas elegeu PAICV e UCID para serem oposição, mas aqui em matérias que são do interesse nacional devemos sempre encontrar o consenso para avançar”, disse.

Ainda em suas declarações o líder parlamentar eleito assegurou que o governo terá uma maioria a lhe dar todos o suporte necessário.

Paulo Veiga substitui João Gomes, de São Vicente, na liderança do Grupo Parlamentar.