Presidente da República endereça mensagem de felicitação ao Dia Internacional da Mulher

​O Presidente da República endereçou hoje uma mensagem de felicitação para celebrar o Dia Internacional da Mulher, com especial saudação à mulher cabo-verdiana, desejando-lhe êxitos na vida pessoal, profissional e familiar.

O chefe de Estado explicou que, “dotada de dedicação e coragem” para enfrentar desafios e vencer lutas difíceis, ao longo da história, a mulher cabo-verdiana tem-se revelado uma “autêntica heroína”, encarnando a esperança do futuro, pois qualquer vitória que Cabo Verde celebre é uma vitória da mulher cabo-verdiana.

“Todas as felicitações são, pois, justas e merecidas, não apenas num dia em especial, mas todos os dias devem ser de homenagem àquela que carrega Cabo Verde às costas e constitui o pilar mais sólido da sociedade e fortaleza da cabo-verdianidade, transmitindo, de geração em geração, a nossa língua, a nossa cultura e o nosso amor pátrio”, assinalou.

Para José Maria Neves, apesar do caminho ainda por percorrer, a vida das mulheres teve “uma série extraordinária de conquistas”, a nível mundial, nos últimos 100 anos, pelo que, no caso de Cabo Verde, a independência é o marco a partir do qual as mulheres viram a sua situação a evoluir de uma forma sempre ascendente, seguindo a tendência do resto do mundo.

Porém, lembrou que estes últimos anos têm sido de muita dificuldade para os cabo-verdianos, em geral, e para as mulheres, em particular.

“A pandemia da covid-19, que paralisou a indústria do turismo, afetou duramente as mulheres, que são quase a totalidade dos empregados em alojamentos e restauração”, indicou José Maria Neves.

Por outro lado, a guerra na Ucrânia inflacionou o custo de vida, principalmente das famílias monoparentais de baixos recursos e chefiadas por mulheres, além dos sucessivos anos de seca, que, somadas com todas estas crises, tiveram consequências socioeconómicas negativas, agravando as condições de sobrevivência das famílias mais carenciadas, evidenciando o rosto da pobreza e do desemprego, que é essencialmente feminino.

“Em geral, as mulheres podem alcançar todos os patamares da nossa sociedade, por direito, e por mérito já demonstrados, em todas as áreas profissionais, em lugares de direção ou na política. No entanto, estão ainda sub-representadas, resultando em menor poder económico, social e político, sendo que a paridade é uma meta que ainda está distante”, realçou.

Nesta linha, apontou também que as mulheres continuam a ser vítimas da violência baseada no género, considerando ser “uma triste realidade que envergonha” e que se deve “combater de forma vigorosa”.

“Na qualidade de Presidente da República vou-me empenhar na defesa dos direitos da mulher, ou seja, na defesa dos Direitos Humanos e da Constituição da República, no que se refere à promoção da igualdade de oportunidades entre os cidadãos”, sublinhou.

Para José Maria Neves há que envidar esforços para que sejam executadas políticas públicas “mais assertivas”, capazes de proporcionar “melhores alternativas” às mulheres, por forma a garantir-lhes uma “melhor qualidade de vida”, especialmente nas comunidades rurais mais pobres.

O Presidente da República recordou que em África vive-se os dramas das guerras, dos golpes de estado, do terrorismo, das mudanças climáticas e do desrespeito pelos direitos civis e políticos e pelos direitos sociais, económicos e culturais das pessoas.

“São dramas que agravam as desigualdades e a pobreza e que afetam particularmente as mulheres”, acrescentou.

Por fim, afirmou que é preciso estar preparado para os enfrentar os desafios, com coragem e ousadia, realizando as reformas que são necessárias e colocando todos os recursos materiais e intelectuais ao serviço da humanidade.

“Só assim estaremos a empoderar as mulheres, a promover o bem comum e a construir a África que queremos e um mundo melhor para todas e todos”, finalizou.