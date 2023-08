José Maria Neves e homólogo guiné-equatoriense querem reforço de cooperação bilateral

O Presidente da República, José Maria Neves, reuniu-se, no final da tarde de sábado, com o presidente da Guiné-Equatorial, Teodoro Obiang.

O turismo, as tecnologias de informação e comunicação, a administração pública, a educação e a formação profissional são algumas áreas eleitas pelos dois Presidentes. Uma cooperação que deverá estender-se, também, no quadro da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), do qual a Guiné-Equatorial faz parte desde 2014.

Os dois países deverão “trabalhar em conjunto para o reforço da nossa Comunidade e o reforço da participação de cada um dos países no quadro da CPLP”, disse José Maria Neves.

À chegada a São Tomé, para participar na 14.ª conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorre sob o lema da Juventude e sustentabilidade, nas primeiras declarações, José Maria Neves desejou "uma excelente conferência" que permita encontrar caminhos para os desafios que os países enfrentam.

"Temos de criar todas as condições para um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável, de modo a garantirmos, no futuro, não só a durabilidade do desenvolvimento, mas também de uma vida digna para as gerações futuras", referiu o Chefe de Estado cabo-verdiano.