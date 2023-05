Vigilância activa dos casos de Covid-19 vai continuar

Cabo Verde vai continuar com a vigilância activa dos casos de Covid-19, assim como as campanhas de vacinação para toda a população acima dos 5 anos de idade. Garantia deixada, hoje, na cidade da Praia, pela ministra da Saúde. As declarações de Filomena Gonçalves foram feitas depois de, no dia 5, a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter declarado o fim da emergência sanitária internacional por Covid19.

A governante avança que face ao contexto actual, o ministério da saúde tem estado a fazer o acompanhamento da situação permanentemente com as estruturas de saúde, mas também está em curso o processo de investigação através da sequenciação genómica. “Continua a vigilância laboratorial para a sequenciação genómica para identificação das variantes e das sub-linhagens de preocupação do SARS- CoV-2. Continua a estratégia de Comunicação de risco, para a população, reforçamos que o uso de máscaras faciais continua obrigatório nos estabelecimentos de saúde, nas instituições que recebem idosos, centros de dia, lares de idosos ou outra e que ainda é recomendável o uso de máscaras faciais em qualquer espaço fechado, se a pessoa apresentar sintomas sugestivos de COVID-19. A higienização das mãos para evitar a propagação da COVID-19 continua a ser igualmente importante” avança. Filomena Gonçalves reconhece que o país tem registado um aumento dos números de casos da doença nas últimas semanas, com maior incidência na cidade da Praia. O representante da OMS em Cabo Verde, Daniel Kertezs, defende que a melhor forma de prevenção contra a COVID-19 é a vacinação. "A COVID estará conosco por muito tempo. Todos nós devemos nos proteger contra esta doença. A melhor maneira de nos protegermos é a vacinação. Para a maioria dos adultos, isto significa três doses de vacina. As vacinas são a melhor forma de prevenir a hospitalização e a morte por COVID-19. Por favor, proteja-se.", afirma. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de vacinação na população adulta elegível é de 86,5% com a segunda dose, 39,3% com a dose de reforço, 75,8% dos adolescentes completamente vacinados e 43,6% de crianças entre 5 e 11 anos vacinadas com a segunda dose.

