Professores: Sindprof inicia greve por tempo indeterminado

O Sindicato Democrático dos Professores (Sindprof) iniciou hoje, 27, uma greve por um período indeterminado, por falta de acordo com o Ministério da Educação sobre as reivindicações ligadas ao aumento salarial.

O Sindprof, segundo Lígia Herbert em declarações à Inforpress, apresentou uma proposta com o pedido de aumento salarial de 78.678 escudos para 107.471 escudos de salário base o que não foi aceite na última reunião com o Ministério da Educação e Direcção-geral do Trabalho.

Ainda segundo a sindicalista, a greve, por tempo indeterminado, tem como propósito fazer o Ministério da Educação respeitar a classe e resolver o problema dos professores desde a mudança de nível até à actualização salarial.

Os professores pedem, ainda, a conclusão de reclassificações, promoção automática, regularização da atribuição dos subsídios por não redução da carga horária até 2024, melhorar a carreira dos mestres, doutores e professores universitários, regularização da carreira das educadoras de infância, regularização do processo de transição dos professores e revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente.

De momento os alunos estão de férias do período de Natal e Fim do Ano, estando o início das aulas marcado para dia 03 de Janeiro de 2023.