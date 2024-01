Director-geral da OMS inicia visita de dois dias a Cabo Verde

Cabo Verde receberá a visita de dois dias do director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, a partir desta quinta-feira, 11 de Janeiro. O governo considera esta visita um marco importante no reconhecimento internacional dos êxitos do país em saúde pública, uma vez que Cabo Verde pode ser anunciado como país livre de paludismo.

Em declaração ao Expresso das Ilhas, o Ministério da Saúde sublinhou que a visita do Director-geral da OMS é uma oportunidade primordial para reforçar as relações com a OMS e para dar visibilidade aos avanços significativos alcançados pelo país na área da saúde.

“As nossas principais expectativas centram-se na partilha e reconhecimento dos esforços contínuos de Cabo Verde para melhorar a saúde pública, bem como na busca de parceria e orientação da OMS nas áreas específicas onde pretendemos aprofundar os nossos avanços. Almejamos também discutir estratégias para futuras colaborações que possam reforçar o sistema de saúde cabo-verdiano e beneficiar a nossa população” realça o Ministério da Saúde.

Durante esta visita, o governo pretende abordar vários dossiês cruciais, incluindo o fortalecimento do sistema de saúde pública, com enfoque especial na saúde mental e no fortalecimento do sistema de saúde, em especial os cuidados primários. Serão discutidos planos para melhorar a resposta a emergências de saúde pública e para o desenvolvimento de políticas de saúde sustentáveis e inclusivas.

Saúde Mental

O governo recentemente destacou a importância da saúde mental ao declarar 2024 como o Ano da Saúde Mental, com o lema “Saúde Mental, prioridade e compromisso de todos”.

O Ministério da Saúde acredita que a experiência e orientação do Director-geral da OMS podem ser valiosas para fortalecer estratégias e políticas nesta área. A visão global de Tedros Ghebreyesus é vista como um recurso para desenvolver abordagens inovadoras na gestão da saúde mental, especialmente adaptadas ao contexto único de Cabo Verde.

“A visita do Diretor-geral, no contexto em que 2024 foi declarado como o ano da saúde mental, representa uma oportunidade fundamental para fortalecer e ampliar as iniciativas de saúde mental no país. Este evento, não é apenas simbólico, mas também prático em termos de contribuição para a melhoria da resposta às necessidades de saúde mental da população cabo-verdiana”.

O governo considera a visita como um marco significativo no reconhecimento internacional do sucesso do país em saúde pública, uma vez que Cabo Verde pode ser anunciado como país livre de paludismo, consolidando sua liderança na região africana.

Além disso, o Ministério da Saúde acredita que a visita proporciona uma oportunidade para Cabo Verde se afirmar como parceiro crucial na promoção da saúde global, compartilhando experiências e contribuindo para o diálogo global sobre desafios de saúde pública.

“(...) A visita do Director-geral da OMS a Cabo Verde é um momento de orgulho e de oportunidade. A OMS não só reconhece os nossos sucessos, mas também abre portas para futuras parcerias e para um papel mais proeminente no palco da saúde global. Estamos comprometidos em aproveitar ao máximo esta oportunidade, para promover a saúde e o bem-estar, não apenas em nosso país, mas também em toda a comunidade global”, realça o Ministério da Saúde.

Visibilidade Internacional

A presença do Director-geral da OMS destaca as iniciativas de saúde mental em Cabo Verde possibilitando a exposição dos esforços e desafios do país nesta área crucial. Esse reconhecimento é visto como uma oportunidade para atrair parcerias e investimentos internacionais, fundamentais para a expansão e aprimoramento dos serviços de saúde mental. Além disso, a visita proporciona uma oportunidade única para a troca de conhecimentos e experiências com o Dr. Tedros Ghebreyesus, líder mundial em saúde, cuja experiência global pode aconselhar sobre melhores práticas, políticas inovadoras e estratégias eficazes para abordar os desafios específicos de saúde mental enfrentados por Cabo Verde.

“Fortalecimento das Políticas de Saúde Mental: a interacção, pode inspirar e influenciar o desenvolvimento e a implementação de políticas de saúde mental mais robustas no nosso país. A orientação e os insights da OMS podem ajudar a moldar abordagens mais eficientes e culturalmente sensíveis, contribuindo para uma melhor resposta às necessidades da população”, destaca o Ministério da Saúde.

A presença da alta autoridade da OMS, segundo o Ministério da Saúde, pode impulsionar novas parcerias internacionais na saúde mental, proporcionando acesso a recursos e suporte técnico essenciais. Pode aumentar a conscientização sobre a saúde mental em Cabo Verde, reduzindo o estigma e promovendo uma cultura de entendimento e apoio. Além disso, a visita é vista como um incentivo à inovação e pesquisa, destacando a necessidade de abordagens baseadas em evidências adaptadas à realidade local.

Primeiro-ministro

Por sua vez, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, sublinhou a magnitude da visita do Director-geral da OMS ao país, considerando-a “uma grande distinção”. Correia e Silva ressaltou especialmente a importância do certificado de país livre de paludismo, destacando o impacto positivo na imagem externa de Cabo Verde. Ele enfatizou que essa conquista é resultado de um esforço contínuo, representando um reconhecimento internacional dos avanços do país no sector da saúde.

“Primeiro, o certificado de país livre de paludismo, isto tem um impacto muito grande, uma construção de longo fôlego até chegarmos a este ponto. Em termos de imagem externa do país, isto é muito bom, quer para o turismo, quer para todos: o desafio que Cabo Verde foi vencendo no sistema de saúde é o reconhecimento”, disse.

Tedros Ghebreyesus

Tedros Ghebreyesus é um político e epidemiologista, e o primeiro etíope a liderar a OMS. Assumiu o cargo em Julho de 2017, sucedendo Margaret Chan. Tedros Ghebreyesus ocupou vários cargos no governo da Etiópia, incluindo Ministro da Saúde. Durante o seu mandato como Ministro da Saúde, desempenhou um papel significativo em iniciativas de saúde pública e na implementação de estratégias para combater várias doenças, incluindo o HIV/SIDA, a malária e a tuberculose.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1154 de 10 de Janeiro de 2024.