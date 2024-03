Dona Tututa volta a circular terça-feira

O navio Dona Tututa volta a navegar terça-feira, após ter estado parado durante uma semana, por causa de uma avaria, afectando cerca de 800 passageiros, disse à Lusa a empresa concessionária.

O navio é um dos três que realiza o serviço público de ligação entre as nove ilhas habitadas do país e é responsável pelas viagens mais longas (linha redonda e linha triangular), ligando barlavento e sotavento.

Fonte da CV Interilhas, empresa concessionária controlada pelo grupo português ETE, disse à Lusa que decorreu hoje uma viagem de teste do navio, após reparações, para respetiva validação pelo Instituto Marítimo Portuário (IMP).

Em resposta por escrito a questões da Lusa, Fernando Braz de Oliveira, administrador-delegado do grupo ETE em Cabo Verde, disse que quer comprar mais barcos, mas a aquisição “está directamente dependente da regularização da divida” do Estado à concessionária.

A CV Interilhas disse em Dezembro, à Lusa, que a dívida pode ascender a 10 milhões de euros.

Em resposta, o Governo disse que algumas despesas pareciam não ser elegíveis, mas que esperava alcançar um acordo.

O administrador justificou as avarias no navio Dona Tututa com a sua “utilização permanente”, com “18 viagens por semana” e uma “taxa de operacionalidade de 93,4%”.

“Semanalmente, o navio transporta em média 2.794 passageiros e 145 viaturas”, contabilizou a mesma fonte, garantindo que o mesmo “cumpre escrupulosamente” todos os programas de manutenção.

Os outros dois navios são o catamarã Kriola, que faz as ligações Santiago/Maio/Santiago e Santiago/Fogo/Brava, e o Chiquinho BL, que liga São Vicente e Santo Antão, diariamente.

A concessionária referiu que, desde o início da concessão, em de Agosto de 2019, já realizou perto de 18 mil viagens, transportou mais de dois milhões de passageiros, 200 mil viaturas e 224 mil toneladas de carga.