Migrantes que deram à costa de São Vicente já deixaram Cabo Verde

Os 15 migrantes africanos que deram à costa da ilha de São Vicente nos dias 4 e 6 deste mês, deixaram Cabo Verde na madrugada de domingo, 17, rumo aos seus países de origem, segundo a Polícia Nacional.

“A Polícia Nacional informa que, concluiu na madrugada de domingo, 17 de Março, o processo de repatriamento dos 13 malianos, 01 senegalês e 01 mauritaniano que deram à costa em São Vicente entre os dias 04 e 06 de Março, a bordo de duas embarcações de boca aberta, conhecidas por piroga”, lê-se no comunicado da Polícia Nacional

De recordar que a primeira piroga deu à costa na praia de Viana, na localidade do Calhau, com 05 sobreviventes, mas um deles faleceria no mesmo dia, totalizando 04 sobreviventes. A embarcação tinha, inicialmente, tinha 65 pessoas a bordo, segundo relatos feitos às autoridades.

Já a segunda piroga, deu à costa na zona norte da Baía das Gatas, com 11 sobreviventes.

Segundo a Polícia Nacional, foi apurado que as duas embarcações terão partido da Mauritânia, com destino a Europa, mas que se perderam no mar, tendo ficado à deriva durante vários dias.