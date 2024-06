PAICV alerta para abandono do mundo rural

​O grupo parlamentar do PAICV considera que falta visão ao governo para o mundo rural. Para o maior partido da oposição, este está abandonado. Posição defendida hoje, pelo deputado do PAICV, Hipólito Barreto, à margem da conferência de imprensa de antevisão da primeira sessão parlamentar de Junho, que arranca esta quarta-feira

“O senhor primeiro-ministro Ulisses e o senhor ministro da Agricultura estão a preparar para despovoar o mundo rural, infelizmente. Mas porquê? Porque não têm uma política. Como pode ver, houve esse desinvestimento, teve uma redução de 64 pontos percentuais de empregabilidade no mundo rural. Estes aqui são factos.

Mostra claramente que esse ministro não tem interesse, está a desprezar, não está a levar em conta aquilo que são os problemas que afligem as famílias e o mundo rural”, afirmou.

No que diz respeito à questão do cadastro habitacional, Hipólito Barreto considera ser necessário colocá-lo em prática para que se possam resolver conflitos fundiários.

“Quanto ao cadastro, entendemos que precisamos, sim, resolver os problemas dos conflitos fundiários, ou seja, há uma disputa entre as pessoas quanto à imobiliária no mundo rural e também no mundo urbano. Há necessidade, sim, de pôr em prática esse cadastro e assim resolver os conflitos e obviamente dar resposta àquilo que são as necessidades e as aspirações, principalmente das famílias mais pobres”, frisou.

O PAICV considera ainda que se está perante um Governo que apenas faz promessas e discursos.

“Quanto aos investimentos, infelizmente nós estamos a assistir a um governo que faz propostas, projectos e discursos, o PAICV não pode ficar calado perante aquilo que esse Governo tenta vender às pessoas. Nós podemos, nós temos de tomar uma decisão e denunciar tudo aquilo que foi prometido.

A primeira sessão plenária de junho arranca esta quarta-feira e tem como ponto alto o debate com a Ministra das Infra Estruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva, s