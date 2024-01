PAICV considera que Governo tem estado a vender ideias sem as implementar

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), considera que o Governo tem estado a vender ideias que não são implementadas. Paula Moeda falava à imprensa, na manhã desta terça-feira, em antevisão da jornada parlamentar que se inicia esta quarta-feira.

“O que se diz a respeito de continuar a vender ideias e não serem implementadas, quem não ouviu as promessas de 2016 renovadas em 2021, há cerca de 8 anos e ainda por cumprir. o que tem o governo a dizer do Hospital Nacional da Praia ainda uma promessa, e do hospital psiquiátrico da trindade desmantelado e dos médicos e enfermeira de família, uma promessa de há oito anos, criaram expectativas e ficou até esta data por expectativas”, afirmou Paula Moeda.

Paula Moeda considera que o sector da saúde enfrenta muitos desafios e há várias promessas que se fizeram e ficaram por cumprir e com isso questiona “ como podemos chegar ao patamar de saúde e bem estar preconizados nos Objectivos de Desenvolvimentos Sustentável?”.

“Com uma carteira de promessas não cumpridas como iremos chegar ao patamar da saúde e bem-estar preconizados nos objectivos de desenvolvimento Sustentável. Estamos cientes de que o desenvolvimento requer políticas bem articuladas que incidam em toda a cadeia de saúde, políticas específicas como por exemplo, melhorias de acesso aos serviços de saúde é o mínimo exigido”, concluiu Paula Moeda

Moeda afirmou que o seu partido se congratula com a certificação de Cabo Verde como sendo um país livre de paludismo e frisou que este é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de décadas.

A Segunda sessão plenaria de Janeiro inicia esta quarta-feira, desta feita o debate vai ser com o Primeiro-ministro subordinado ao tema “Saúde e Desenvolvimento”.