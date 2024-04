PAICV considera haver “degradação” do sector da educação

O PAICV considera que há uma degradação na actual situação da educação, que se deve a erros cometidos ao longo dos tempos. Posição defendida pelo deputado do PAICV, Julião Varela, que falava hoje à imprensa, à margem da antevisão à sessão parlamentar que arranca esta quarta-feira

“Vamos confrontar o Governo com um conjunto de situações que neste momento a educação vive, nomeadamente a questão da qualidade do ensino que começa a ser posta em causa, há claramente uma degradação do sector da educação tendo em conta um conjunto de medidas erradas que foram adotadas e uma falta de preocupação relativamente a melhoria da qualidade do ensino”, afirmou Julião Varela.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde aponta a questão curricular e o sistema de agrupamento como alguns dos factores que contribuíram para o declínio da educação.

“O sistema de agrupamento que o Governo fez o Governos acabou por fechar várias escolas e colocou os alunos numa situação extremamente complicada terem de deslocar há uma distância grande e ficam durante o dia inteiro atrás de assistir às aulas (...), por outro lado a questão curricular, portanto o Governo não tem estado a discutir com a comunidade educativa a questão do currículo escolar para além de alguma flexibilizações que foram feitas nomeadamente as transições automáticas (...), há um conjunto de medidas que foram adotadas e outras que não foram adotadas que tem estado a pôr em causa a qualidade de do ensino neste momento que já começa a ter repercussões a nível internacional”, frisou.

A segunda Sessão Plenária de abril arranca esta quarta-feira, e desta feita tem como ponto alto o debate como o Primeiro-Ministro sobre o tema Descentralização e Desenvolvimento Local. Da agenda consta também a interpelação ao Governo, a pedido do grupo parlamentar do PAICV, sobre “as políticas para a Educação em Cabo Verde".