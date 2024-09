Prisão preventiva para suspeito de envolvimento em crimes de quadrilha e crime de armas na Várzea

A Polícia Judiciária (PJ) deteve cinco homens na zona da Várzea da Companhia, na cidade da Praia, no âmbito de uma operação que culminou na aplicação de prisão preventiva para um dos indivíduos e medidas de apresentação periódica para os restantes quatro.

Segundo o comunicado da PJ, os indivíduos foram detidos em flagrante delito através da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), 2.ª Brigada, durante uma operação iniciada na passada quinta-feira, 19 de Setembro, em cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão emitidos pelo Ministério Público.

Os indivíduos, com idades entre 21 e 30 anos e sem ocupação profissional, foram detidos sob suspeita de envolvimento em crimes de quadrilha ou bando e crime de armas.

No decorrer da operação, foram apreendidas duas armas de fogo, um revólver de calibre 32mm municiado e uma arma artesanal conhecida como "boca bedjo", além de gorros, balaclava(capuz que tem como principal objetivo garantir a proteção da cabeça e do pescoço do utilizador, invólucros de calibre 7,65mm, entre outros elementos considerados relevantes para a investigação.

Os detidos, de nacionalidade cabo-verdiana, foram apresentados ao Tribunal Judicial da Comarca da Praia para o primeiro interrogatório que decretou prisão preventiva para um dos suspeitos, enquanto os outros quatro ficarão sujeitos a apresentações semanais às autoridades enquanto o processo segue os seus trâmites legais.