Tribunal aplica prisão preventiva a cinco suspeitos de tráfico de droga e branqueamento de capitais

Cinco indivíduos, quatro homens e uma mulher, entre os 19 e os 62 anos, encontram-se em prisão preventiva por decisão do Tribunal da Comarca da Praia, no âmbito de um processo relacionado com tráfico de droga de alto risco e dissimulação de bens e valores.

Segundo informou a Polícia Judiciária esta segunda-feira, a medida de coação foi aplicada após os suspeitos terem sido apresentados às autoridades judiciais no sábado e segunda-feira, 17 e 19 de Maio, respectivamente. A detenção dos suspeitos ocorreu na passada sexta-feira, 16, durante uma operação conduzida pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), da Polícia Judiciária, no bairro de Lém Ferreira, cidade da Praia. A intervenção decorreu no âmbito do cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária emitido pelo 2.º Juízo Crime, a pedido do Ministério Público. Segundo a mesma fonte, foram apreendidos 9,884 gramas de cocaína, 211,741 gramas de cannabis e 21,105 gramas de haxixe, todas as substâncias acondicionadas e prontas para venda. As autoridades apreenderam ainda uma balança de precisão, diversos equipamentos utilizados na preparação da droga, 18.485 escudos em numerário, um ciclomotor e outros elementos considerados relevantes para a investigação. Dois dos detidos já tinham antecedentes criminais, incluindo condenações por crimes da mesma natureza. As diligências de investigação prosseguem.

