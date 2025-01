Mulher que transportava mais de 1 kg de cocaína no organismo fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca da Praia colocou em prisão preventiva uma mulher de 35 anos detida no aeroporto internacional Nelson Mandela que transportava no organismo 1.216,241 gramas de cocaína, distribuídas em 89 cápsulas num voo proveniente do Senegal.

Segundo informou hoje a Polícia Judiciária, a mulher foi detida através da Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITECO), na noite de 29 de Janeiro. A PJ informa que após a realização de testes preliminares, foi constatado que a droga apresentava um elevado grau de pureza, sendo destinada ao consumo interno. Além da substância entorpecente, a suspeita tinha consigo uma quantia de 850 dólares americanos, apreendida pelas autoridades. A detida foi apresentada às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Praia. Após a audiência, realizada na manhã desta quarta-feira, 31, o tribunal decidiu aplicar à arguida a medida de coação de prisão preventiva. No passado dia 20, a PJ deteve, também num voo proveniente do Senegal uma mulher de 34 anos, que transportava no organismo 88 bolotas de cocaína, totalizando 1,034 kg.

