Próximo ano lectivo 2025/2026 arranca a 15 de Setembro

O ministro da Educação, anunciou hoje, em São Salvador do Mundo, que o ano lectivo 2025/26 vai começar a 15 de Setembro e a ilha de São Nicolau vai receber a cerimónia oficial de abertura.

Amadeu Cruz fez este anúncio no discurso de abertura do Conselho Alargado do Ministério da Educação (CAME), que está a decorrer na Escola Secundária Carlos Alberto Gonçalves, município de São Salvador do Mundo, e reúne dirigentes educativos de todas as ilhas do país, entre outros parceiros nacionais e internacionais.

O ministro destacou que esta medida tem como foco a descentralização das cerimónias dos actos centrais, relembrando que a ilha do Fogo já recebeu esta cerimónia oficial de abertura do ano lectivo, assim como São Lourenço dos Órgãos, cidade da Praia, e outros municípios.

Segundo este governante, em todas as escolas estarão reunidas as condições para receber condignamente todos os alunos.

Igualmente, garantiu que nesta ocasião o sistema de acção social já vai estar a funcionar, nomeadamente com o serviço da cantina escolar, transporte escolar e kits escolares, mas também com todos os professores colocados.

“Até porque já resolvemos algumas questões que estavam emperrando a contratação de professores, porque já foi publicada uma alteração que permite a contratação imediata de professores para o regime de contrato a termo”, disse o ministro.

Essas medidas, ressaltou Amadeu Cruz, vão permitir e garantir um arranque do novo ano lectivo 2025/2026 com “tranquilidade”.