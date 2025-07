Primeiro-ministro reúne-se com taxistas da Praia para auscultar preocupações da classe

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, acompanhado do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, reuniu-se no final do dia de segunda-feira, 28, com os taxistas da Praia para auscultar as suas preocupações e juntos resolvê-las.

Em declarações à imprensa, o porta-voz do Governo, Paulo Rocha, explicou que este encontro teve como objectivo ouvir as sugestões, as reclamações dos proprietários e dos taxistas e enquadrá-las dentro de um conjunto de medidas que o Governo tem estado a tomar neste sector. Disse que o Governo, em Conselho de Ministro, aprovou no dia 14 do corrente o projecto de proposta de decreto-lei que estabelece o sistema de pontuação de carta de condução aplicável às infrações rodoviárias consideradas graves e muito graves. Reforçou que a implementação do sistema de carta por pontos na condução assume um sentido pedagógico, que decorre da possibilidade de o condutor perder pontos caso tenha cometido uma infracção grave, mas também ganhar pontos. “Queremos ter uma abordagem mais acutilante relativamente aos clandestinos”, afirmou, avançando que uma comissão entre proprietários, taxistas e a Direcção-geral dos Transportes Rodoviários (DGTR) tem estado a trabalhar em conjunto para se ter outras ideias para arranjar soluções para melhoria de condições de trabalho dos taxistas. Destacou que “Táxi Seguro” é um outro projecto que o Governo criou face a esta situação para o reforço do transporte em táxi e também da segurança dos condutores. Sobre os táxis clandestinos, a principal reivindicação do encontro, disse que se trata de uma questão “muito complexa e difícil controlar” sobretudo em relação à mudança de mentalidade da população para não viajar em táxis clandestinos. “Se uma pessoa não apanhar um táxi clandestino, não vai haver concorrência”, indicou. Um dos taxistas mais antigo da capital mostrou preocupação perante um conjunto de situações que a classe está a enfrentar nos últimos tempos, com destaque para a concorrência desleal e pediu que sejam tomadas medidas urgentes para que esta situação seja ultrapassada. Apelou para a criação do Dia Nacional dos Taxistas, requalificação das estradas, fiscalização, simplificação de pagamento nas finanças, entre outros pedidos para melhorar o sector. O presidente da Associação dos Taxistas da Praia, Adriano Monteiro, disse aos governantes que a situação dos taxistas está a “piorar cada dia” devido aos problemas que enfrentam no dia-a-dia com a concorrência desleal dos táxis clandestinos. Pede ao Governo que reveja esta situação e que tome medidas porque muitos pensam em desistir e procurar outros meios para sobreviver. Ficou também assumido o compromisso do Governo, através do Ministério das Finanças, de trabalhar para clarificar e melhorar o regime fiscal, nomeadamente no que respeita às coimas O encontro aconteceu no auditório da universidade Jean Piaget e reuniu dezenas de taxistas.

