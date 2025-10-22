País

Tribunal decreta prisão preventiva de taxista suspeito de agressão sexual e sequestro em Santa Catarina

PorSheilla Ribeiro,29 out 2025 7:04

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina decretou prisão preventiva para um homem, taxista de profissão, suspeito da prática dos crimes de agressão sexual com penetração e sequestro.

De acordo com uma nota da Procuradoria-Geral da República (PGR), divulgada esta terça-feira, 28, os factos em causa são susceptíveis de integrarem, por ora, a prática, em concurso real, de um crime de agressão sexual com penetração e um crime de sequestro.

A detenção ocorreu fora de flagrante delito, no âmbito de um processo em instrução na Procuradoria da República da Comarca de Santa Catarina.

A PGR informa ainda que o processo se encontra em fase de investigação e permanece em segredo de justiça.

