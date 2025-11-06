​CV Interilhas anuncia investimento de 500 mil euros no Dona Tututa

A CV Interilhas anunciou, esta quinta-feira, um reforço de investimento no valor de 500 mil euros, destinado à modernização do navio Dona Tututa, com o objectivo de elevar ainda mais a eficiência operacional, a segurança e a sustentabilidade da sua frota.

Numa nota enviada, a CV Interilhas reforça que este novo investimento financeiro traduz a convicção, enquanto concessionária do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga inter-ilhas de dotar os seus navios dos mais altos padrões de fiabilidade, qualidade e segurança.

“O futuro de Cabo Verde passa por ligações marítimas seguras e ininterruptas, ao serviço de todas as ilhas. Com este investimento, reforçamos a disponibilidade operacional do Dona Tututa, que se pretende continuar a ser um pilar de confiança, inovação e sustentabilidade, servindo o país 24 horas por dia, 7 dias por semana”, assegura.

Por outro lado, a CV Interilhas indica que o rigor, experiência, e conhecimento técnico da equipa de engenharia naval do Grupo ETE em Cabo Verde (S&C Cabo Verde), são o garante das taxas de operacionalidade dos seus navios, que nos últimos dois anos registaram valores de disponibilidade operacional acima dos 93%, respectivamente, 95,9% em 2023 e 91,3% em 2024

“Indicadores que reflectem a fiabilidade dos navios e do funcionamento de uma operação 24/7 que promove a ligação e mobilidade do país”, salienta.

Para a CV Interilhas, Dona Tututa é mais do que um navio. “É um símbolo do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a coesão territorial nacional. Modernizar é proteger o presente e preparar o futuro de Cabo Verde”.

De lembrar que o navio Dona Tututa está em docagem obrigatório desde o início do mês de Outubro.