Ministro da Saúde empossa novos delegados de saúde e nova directora da Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha

O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, empossou na tarde da passada quinta-feira, 27, três novos delegados de saúde para o Sal, Mosteiros e São Lourenço dos Órgãos e a nova diretora da Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha, em São Vicente.

Foram nomeadas Vera Marília Monteiro Rodrigues como delegada de saúde dos Mosteiros, Manuela Santos Lima como delegada de saúde da ilha do Sal, Vanessa Rocha como delegada de saúde de São Lourenço dos Órgãos, e Fátima Lima como directora da Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha.

Durante a cerimónia, o Ministro da Saúde afirmou que as novas responsáveis terão como principal missão reforçar a organização dos serviços de saúde nos respectivos concelhos.

Jorge Figueiredo lembrou que o trabalho das delegacias de saúde e da comunidade terapêutica vai além da prestação de cuidados, envolvendo também diplomacia, ativação da multisectorialidade, articulação e mobilização, com vista ao cumprimento dos objetivos do Ministério.

Em representação das recém-empossadas, Manuela Santos Lima assumiu o compromisso conjunto das novas dirigentes, destacando como eixos prioritários a gestão transparente e eficiente, baseada em dados, boas práticas e responsabilidade pública; qualidade e humanização dos serviços, garantindo atendimento digno para cada cidadão; valorização dos profissionais de saúde, com investimento em formação contínua, melhoria das condições de trabalho e reconhecimento do desempenho.

Também será prioritário fortalecer a rede de cuidados, com foco na prevenção, saúde pública e equidade territorial; cooperação nacional e internacional, orientada para políticas que beneficiem o país a médio e longo prazo.