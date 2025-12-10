Detido em prisão preventiva cidadão procurado pela Interpol a pedido da Suécia

O Tribunal da Comarca da Praia ordenou a prisão preventiva de um homem de 40 anos, com dupla nacionalidade cabo-verdiana e sueca, procurado internacionalmente através de uma Notícia Vermelha da Interpol, por homicídio agravado, posse de arma e dois crimes de tráfico de estupefacientes de natureza grave.

A decisão surge no âmbito de um pedido de Transmissão Internacional de Processo apresentado pela Suécia para que o indivíduo seja julgado em Cabo Verde pelos crimes de que é suspeito.

Segundo informações divulgadas hoje pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o processo corre termos no Departamento Central de Acção Penal e resulta de dois processos penais iniciados na Suécia.

Antes deste pedido, as autoridades suecas haviam solicitado a extradição do indivíduo, mas o pedido foi recusado por Cabo Verde, ao abrigo do artigo 38.º da Constituição da República, que proíbe a extradição de cidadãos nacionais.

Desde então, o homem encontrava-se procurado a nível internacional, com difusão na plataforma da Interpol, que liga 188 países, conforme a mesma fonte.

A PGR explica que o pedido sueco foi apresentado com base nos instrumentos de cooperação judiciária internacional aos quais Cabo Verde está vinculado, nomeadamente a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional e a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas.

Em cumprimento da Lei Interna de Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal, o arguido foi notificado a comparecer no Juízo de Instrução Criminal da Comarca da Praia, onde pôde expor as suas razões contra ou a favor da aceitação do pedido de transmissão do processo.

Concluída esta etapa, e de acordo com a promoção do Ministério Público, o Tribunal aplicou-lhe a medida de coação de prisão preventiva.

A PGR adianta ainda que os autos permanecem em investigação e encontram-se sob segredo de justiça.