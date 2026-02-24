Taxista envolvido em briga com turista em Santa Maria poderá ter actividade suspensa

A Polícia Nacional informou esta segunda-feira que o condutor de táxi envolvido na briga ocorrida na tarde de domingo, em Santa Maria, ilha do Sal, poderá ter a sua atividade profissional suspensa, em virtude de infrações aos deveres a que está obrigado enquanto prestador de serviço de transporte público.

Segundo o Comando Regional do Sal, a confusão começou dentro de um táxi por desacordo sobre o valor da corrida, escalando para troca de insultos e agressões físicas dentro e fora do veículo. O taxista e os passageiros foram detidos em flagrante delito e apresentados ao Ministério Público para legalização da detenção e primeiro interrogatório.

A Polícia Nacional explicou que, como condutor profissional, o taxista possui Carteira de Aptidão Profissional (CAP) e está vinculado a um conjunto de deveres que regulam o exercício da profissão, podendo responder a processos de contraordenação que incluam a suspensão temporária da atividade.

Entretanto, o Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV) lamentou o episódio de agressão, afirmando ter tomado conhecimento do incidente através dos meios de comunicação social.

Em comunicado, o Instituto defende uma relação pacífica, baseada no respeito mútuo entre nacionais e visitantes, rejeitando qualquer forma de violência por considerar que situações do género prejudicam a reputação do turismo cabo-verdiano.

O ITCV sublinha que a segurança e o bem-estar dos visitantes devem ser prioridade, apelando à preservação da “Morabeza” que caracteriza o povo cabo-verdiano.

A instituição reforça ainda que todos devem trabalhar para evitar a repetição de incidentes semelhantes, de forma a garantir que o Sal continue a afirmar-se como principal destino turístico do país e um local de acolhimento para quem o visita.