Tribunal aplica prisão preventiva a jovem suspeito de homicídio em São Vicente

Segundo a Procuradoria Geral da República (PGR), o jovem foi detido fora de flagrante delito, na tarde do mesmo dia, mediante mandado emitido pelo Ministério Público, e apresentado ao tribunal para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, altura em que foi legalizada a detenção e aplicada a medida de coação mais gravosa.
O arguido encontra-se atualmente na Cadeia de Ribeirinha, onde aguardará os próximos trâmites do processo, que continua em instrução e sob segredo de justiça.
