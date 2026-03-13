Tribunal aplica prisão preventiva a jovem suspeito de homicídio em São Vicente

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou, nesta quinta-feira, 12, a medida de prisão preventiva a um indivíduo de 22 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio agravado e um crime de armas, ocorridos na madrugada do dia 11 naquela ilha.

Segundo a Procuradoria Geral da República (PGR), o jovem foi detido fora de flagrante delito, na tarde do mesmo dia, mediante mandado emitido pelo Ministério Público, e apresentado ao tribunal para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, altura em que foi legalizada a detenção e aplicada a medida de coação mais gravosa. O arguido encontra-se atualmente na Cadeia de Ribeirinha, onde aguardará os próximos trâmites do processo, que continua em instrução e sob segredo de justiça. Foto: depositphotos

