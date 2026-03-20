Santa Catarina de Santiago: Tribunal aplica prisão preventiva a dois arguidos e medidas de coacção a terceiro por crimes sexuais

O Tribunal da Comarca de Santa Catarina de Santiago aplicou prisão preventiva a dois dos três indivíduos detidos pelo Ministério Público por suspeita da prática de vários crimes sexuais, enquanto ao terceiro arguido foram impostas medidas de coacção menos gravosas, incluindo proibição de contacto com a ofendida e apresentação periódica às autoridades.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, as detenções ocorreram fora de flagrante delito no dia 18, no âmbito de três autos de instrução registados na referida comarca.

Os três homens têm idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos e são naturais do município de Santa Catarina de Santiago.

Em causa estão factos susceptíveis de integrarem, para já, a prática dos crimes de abuso sexual de crianças, importunação sexual e agressão sexual com penetração, previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana.

Após as detenções, efectuadas com a coadjuvação da Polícia Judiciária, os suspeitos foram submetidos ao primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal aplicado diferentes medidas de coacção, consoante a gravidade dos factos imputados.

Assim, ao arguido de 20 anos, indiciado da prática de três crimes de abuso sexual de crianças, foi aplicada a medida de prisão preventiva. Igual medida foi aplicada ao arguido de 18 anos, suspeito de, pelo menos, dez crimes de abuso sexual.

Já ao arguido de 25 anos, indiciado da prática de vários crimes de importunação sexual e de agressão sexual na forma tentada, o tribunal determinou a proibição de contacto com a ofendida, bem como a obrigação de apresentação periódica às autoridades.