País

Dados da PN 2025:Criminalidade diminui 11,1%, com 18.255 ocorrências e 30 homicídios registados

PorSheilla Ribeiro,21 mar 2026 8:28

O número total de ocorrências criminais registadas pela Polícia Nacional em 2025 fixou-se em 18.255, menos 2.269 participações do que em 2024, traduzindo uma diminuição de 11,1%. No mesmo período, foram contabilizados 30 homicídios, menos um caso do que em 2024.

De acordo com os dados disponibilizados esta terça-feira, 17, em 2025 verificou-se uma diminuição do número de ocorrências criminais em todas as ilhas, com excepção de São Nicolau, quando comparado com o ano anterior.

No plano municipal, a redução fez-se sentir em 17 dos 22 concelhos do país.

Os dois principais centros urbanos acompanharam esta tendência, uma vez que o concelho da Praia registou uma diminuição de 10,2% das ocorrências, enquanto São Vicente apresentou uma redução de 11,8%.

Em termos proporcionais, verificaram-se descidas superiores a 20% nos concelhos de Paul, Ribeira Grande, São Lourenço dos Órgãos, Santa Catarina do Fogo e Mosteiros.

Crimes contra pessoas e património em baixa

No que respeita à tipologia criminal, os crimes contra as pessoas diminuíram 13,3%, com um total de 7.961 ocorrências em 2025, menos 1.219 casos do que no ano anterior.

Já os crimes de ameaça diminuíram 18,5% e os de ofensa à integridade física 18,4%, verificando-se igualmente uma diminuição dos casos de Violência Baseada no Género em 13%. Também os crimes sexuais registaram descidas, tanto contra adultos (-10,6%) como contra crianças (-15,3%).

No que toca aos homicídios voluntários consumados, registou-se uma ligeira diminuição de 3,2%, correspondendo a menos um caso do que em 2024, totalizando 30 ocorrências em 2025.

Já os crimes contra o património conheceram uma redução de 9,3%, com 10.294 ocorrências registadas, menos 1.050 do que no ano anterior. Os furtos (-9,4%) e os roubos (-5,1%) figuram entre os ilícitos com maior decréscimo.

Evolução positiva na última década

Conforme a PN, entre 2006 e 2015, o número de ocorrências criminais aumentou de 19.254 para 25.826.

“Registou-se uma tendência global de crescimento até atingir o pico, em 2015, com 25.826 ocorrências”, lê-se.

Em contrapartida, entre 2016 e 2025 observou-se uma diminuição global de 27%, com as ocorrências a descerem de 24.972 para 18.255.

“Observa-se uma queda acentuada entre 2016 e 2020, seguida de uma recuperação parcial entre 2021 e 2023, que foi revertida a partir do último trimestre de 2023, quando se retomou a tendência de redução que se tem vindo a consolidar em 2024 e 2025”, consta.

Homicídios caem para metade em dez anos

No que concerne aos homicídios dolosos consumados, entre 2006 e 2015 os números aumentaram, passando de 29 casos em 2006 para 65 em 2014, valor mais elevado alguma vez registado no país.

No período entre 2011 e 2015 os homicídios consumados foram sempre superiores a 50 anuais.

“O número de homicídios dolosos consumados cresceu de forma significativa ao longo do ciclo dos 10 anos, aumentando de 29 em 2006 para 65 em 2014. De 2011 a 2015 verificou-se o maior número de homicídios alguma vez registados no país (53 em 2011, 56 em 2012, 54 em 2013, 65 em 2014 e 46 em 2015)”.

Já entre 2016 e 2025 registou-se uma redução, com os homicídios a diminuírem de 62 em 2016 para 30 em 2025, o que representa uma quebra superior a 50%. O ponto mais baixo foi alcançado em 2021, com 29 casos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1268 de 18 de Março de 2026.

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Tópicos

Polícia Nacional Criminalidade Ocorrências Homicídios

Autoria:Sheilla Ribeiro,21 mar 2026 8:28

Editado pormaria Fortes  em  21 mar 2026 8:28

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