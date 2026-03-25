Legislativas 2026: PAICV define cabeças de lista e MpD deve divulgar a sua ainda esta semana

O PAICV já tem definido os cabeças de lista para as eleições legislativas marcadas para 17 de Maio, tanto nos círculos eleitorais nacionais como na diáspora. Por seu turno, a divulgação oficial da lista do MpD esta prevista para esta semana, conforme esclareceu o secretário-geral do partido, Agostinho Lopes, face à circulação de uma suposta lista nas redes sociais.

Na passada sexta-feira, 20, durante uma conferência de imprensa, o presidente do PAICV, Francisco Carvalho, anunciou que o partido se reuniu para aprovar as listas de candidatos, confirmando as cabeças de listas nos círculos eleitorais no exterior.

No que diz respeito à diáspora, Francisco Pereira vai encabeçar a lista da Europa e Resto do Mundo, Giselle de Almeida lidera pelo círculo de África, enquanto Alberto Rodrigues representa os eleitores do continente americano.

Já nos círculos nacionais, Francisco Carvalho lidera Santiago Sul, João Brito, lidera a lista de Santiago Norte, Rosa Rocha, Santo Antão e João do Carmo, São Vicente.

Por sua vez, Clóvis Silva lidera a lista da Brava, Maqui Silva, São Nicolau, Adelaide Brito, Maio, Marísia Lima, Boa Vista, Carlos Andrade, Sal, e Luís Nunes, Fogo.

MpD

Em comunicado publicado no Facebook, Agostinho Lopes desmentiu uma publicação que estaria a circular, alegadamente da sua autoria, contendo a lista do partido.

“É absolutamente falso que o secretário-geral do MpD tenha produzido qualquer lista para publicar no Facebook. Não comunico desta forma, nunca o fiz e não é de agora em diante que o vou fazer”, afirmou.

O secretário-geral frisou ainda que não possui qualquer carimbo personalizado e que não divulga documentos sem a sua assinatura.

A feitura e divulgação da lista não fazem parte das suas competências, sendo esta uma atribuição da Comissão Política Nacional ou Direcção Nacional, cujo porta-voz é o presidente do partido, conforme explicou.

Agostinho Lopes apelou aos militantes, amigos, simpatizantes do MpD e à sociedade em geral para manterem a calma.

“A lista completa do MpD será aprovada esta semana e será divulgada de forma séria e directa pelo porta-voz oficial do partido”, concluiu.

De referir que a lista posta a circular no Facebook colocava Herménio Fernandes como a cabeça de lista de Santiago Norte, seguido de Isa Miranda, Celso Ribeiro, Francisco Sanches, Carmen Martins, José Moreno, Valdano Furtado, Jacira Moreno, José Soares, Liver Gomes, Anilda Tavares, Amélia Veiga, Jacinto Horta e Elsa Rodrigues.

Em Santiago Sul, a suposta lista é liderada por Ulisses Correia e Silva, seguido de Joana Rosa (transferida da ilha do Maio), Olavo Correia, Manuela Brito, Elísio Freire, José Luís de Livramento, Abraão Vicente, Filomena Gonçalves, Luís Filipe Tavares, Isa Gandira, Alcides de Pina, Edna Oliveira, Paulo Veiga, Euclides Silva, Lúcia Paços, Luís Carlos Silva, Filomeno Borges, Alberto Mello e Ângela Almeida.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1269 de 25 de Março de 2026.