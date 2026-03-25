Governo condecora Pastor Emanuel Araújo e Dom Arlindo Furtado com medalha de Mérito Altruístico

O Governo decidiu condecorar o pastor Emanuel David Simas Araújo da Igreja do Nazareno e o cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado com a Medalha de Mérito Altruístico de 1.º Grau, conforme dois despachos publicados no Boletim Oficial desta quinta-feira, 16, ambos datados de 13 de Abril.

No primeiro despacho, o Executivo reconhece o percurso do Reverendo Pastor Emanuel David Simas Araújo, natural de Tchanzinha, na ilha de São Nicolau e enfatisa a sua dedicação ao serviço religioso e comunitário ao longo de várias décadas.

A distinção sublinha o seu contributo para o reforço da coesão social e para o acompanhamento espiritual de famílias em diferentes ilhas, com particular incidência em Santiago.

O documento enaltece ainda a sua liderança enquanto Superintendente da Igreja do Nazareno, função que assumiu em 1997, bem como o seu envolvimento em causas sociais e na promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Num outro despacho, o Governo distingue Dom Arlindo Gomes Furtado, Cardeal da Igreja Católica e Bispo Emérito da Diocese de Santiago de Cabo Verde, pelo seu percurso excecional ao serviço da Igreja e do país.

Natural de Figueira das Naus, no concelho de Santa Catarina, Dom Arlindo Furtado é reconhecido pelo seu contributo pastoral, académico e institucional.

O despacho destaca o seu papel na formação teológica, o exercício de funções como reitor do Seminário Menor de São José e a sua acção enquanto primeiro bispo da Diocese do Mindelo e, posteriormente, bispo da Diocese de Santiago.

O Governo realça igualmente a sua elevação ao cardinalato em 2015, pelo Papa Francisco, considerando tratar-se de um marco de singular grandeza para Cabo Verde, ao projectar o país no panorama internacional da Igreja Católica.

A distinção surge também no momento em que Dom Arlindo Furtado cessa funções episcopais na Diocese de Santiago, sendo reconhecido o seu contributo para o fortalecimento institucional da Igreja e para as relações entre Cabo Verde e a Santa Sé, nomeadamente no processo que conduziu à assinatura da Concordata.