Aeroporto do Sal recebe voo charter de Budapeste com 169 passageiros

O Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, recebeu esta quarta-feira, 6, por volta das 16h55, um voo charter proveniente de Budapeste, capital da Hungria, operado pela companhia Smartwings, com cerca de 169 passageiros a bordo.

Segundo a Cabo Verde Airports, entre os passageiros seguiam 21 jornalistas e operadores turísticos que se deslocaram a Cabo Verde para descobrir e promover o destino turístico cabo-verdiano.

O voo charter foi promovido pela agência húngara Kartago Tours. No seu site, a empresa anunciou que, a partir de agora, passa a ser possível viajar de Budapeste para aquela ilha todas as quartas-feiras.

De relembrar que em 2024, as companhias aéreas da Hungria e de Cabo Verde estabaleceram um acordo para operar até sete frequências por semana entre os dois países.

Na altura, a Agência de Aviação Civil de Cabo Verde anunciou que o acordo é válido para qualquer tipo de aeronave e para as operações de passageiros e carga.

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