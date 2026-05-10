Mais de 100 cirurgias efectuadas em Cabo Verde pela missão médica dos EUA

A missão médica de 10 dias da Associação dos Médicos Cabo-verdianos dos Estados Unidos (CVAMS), realizada entre 21 e 30 de Abril, terminou com um saldo positivo, marcado por mais de uma centena de cirurgias especializadas, rastreio cardíaco a mais de mil crianças, acções de formação clínica e a doação de equipamentos avaliados em mais de um milhão de dólares.

Ao longo de cerca de duas semanas, a equipa de médicos cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos, liderada pelo médico Júlio Teixeira, em colaboração com o Ministério da Saúde e a Ordem dos Médicos de Cabo Verde, desenvolveu, nas ilhas de Santiago, São Vicente, Fogo e Santo Antão, bem como nos dois hospitais centrais do país (HUAN e HBS), um vasto programa de intervenções cirúrgicas e consultas em diversas áreas, conforme avançou o Ministério da Saúde.

Entre as especialidades abrangidas destacam-se cardiologia, ortopedia, pediatria, oftalmologia, neurologia, enfermagem, medicina familiar, cirurgia de cabeça e pescoço e saúde mental, entre outras.

No Hospital Universitário Agostinho Neto, durante o período da missão, foram realizadas 42 intervenções cirúrgicas, distribuídas por quatro áreas fundamentais. A cirurgia geral liderou o volume de procedimentos, seguida por uma forte actuação nas áreas da cardiologia e ginecologia.

Conforme avançou a Inforpress, na área da ginecologia foram realizados oito procedimentos, incluindo cirurgias de fixação da cúpula vaginal e tratamento de incontinência urinária em pacientes jovens, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida dessas pacientes.

Segundo a especialista obstetra e mastologista Gilandira Soares Gino, em conferência de imprensa de balanço da missão, para além da participação em cirurgias ginecológicas, a equipa esteve envolvida numa complexa cirurgia de reconstrução mamária com tecido autólogo da própria paciente, um procedimento que durou cerca de oito horas.

Foram ainda efectuadas 13 implantações de pacemakers, evitando a evacuação para o exterior de igual número de pacientes, muitos dos quais idosos.

Campanha de rastreio de cardite reumática em várias ilhas

Paralelamente, decorreu uma campanha de rastreio de cardite reumática em várias ilhas, abrangendo mais de 1.400 crianças e jovens entre os 12 e os 16 anos. Deste total, 70 casos testaram positivo e passarão a ser acompanhados de forma contínua no Serviço de Cardiologia do HUAN.

Os médicos David Johnson e Sam El-Ghazawy, que também integraram a missão, destacaram os desafios do sistema de saúde cabo-verdiano, sobretudo ao nível da resposta a traumas ortopédicos, e defenderam soluções mais acessíveis e eficientes.

Apontaram a necessidade de intervenções menos dispendiosas e sublinharam que, com formação adequada, podem ser evitadas complicações graves, reduzindo custos para o Estado e aumentando a produtividade da população.

O presidente do conselho de administração do HUAN, Evandro Monteiro, também em conferência de balanço, assinalou o volume e a complexidade das intervenções realizadas, incluindo dezenas de cirurgias especializadas.

Primeira cirurgia de Latarjet em Cabo Verde

Entre estas, destacou a realização da primeira cirurgia de Latarjet em Cabo Verde, bem como cerca de 10 a 15 procedimentos artroscópicos.

A missão não se limitou ao atendimento clínico, tendo-se focado igualmente na partilha de conhecimento, através de formações teóricas e práticas, avaliação conjunta de casos complexos e simpósios científicos.

“O intercâmbio entre os médicos da diáspora e os quadros do HUAN garante a sustentabilidade dos cuidados e o aprimoramento contínuo das técnicas de cirurgia reconstrutiva, oncológica e radiologia”, sublinhou o hospital central da Praia, em nota.

Por sua vez, no Hospital Dr. Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente, foram realizadas cerca de 74 cirurgias especializadas, abrangendo áreas como neurocirurgia (cirurgia da coluna), cirurgia geral (laparoscopia), cirurgia da mão (plástica e reconstrutiva) e oftalmologia (cirurgia de catarata).

Para além das intervenções cirúrgicas, a missão incluiu a discussão de casos clínicos e a troca de experiências entre os profissionais de saúde, contribuindo significativamente para o reforço das capacidades técnicas e científicas da equipa local.

“Importa ainda destacar que esta missão contribui para a redução das evacuações médicas para o exterior, permitindo que mais pacientes tenham acesso a cuidados especializados no país”, frisou o HBS, em nota.

Sobre a CVAMS

Fundada em 2020, a Sociedade Médica Cabo-verdiana Americana (CVAMS/CAMS) é uma organização beneficente, educacional e de pesquisa, sem fins lucrativos, sediada em Massachusetts, nos Estados Unidos.

O seu objectivo é unir médicos e outros profissionais de saúde de ascendência ou cultura cabo-verdiana, promovendo avanços no tratamento médico, na investigação científica e em programas educacionais e culturais, ao mesmo tempo que estabelece uma ponte de colaboração com hospitais e comunidades nas ilhas de Cabo Verde.

Esta não é a primeira vez que a Associação dos Médicos Cabo-verdianos dos Estados Unidos (CVAMS) realiza missões em Cabo Verde.

Já na quinta missão, em 2024, a CVAMS mobilizou equipas médicas de Harvard, da Universidade da Flórida e da Universidade Brown, reforçando a aposta em áreas altamente especializadas.

Entre as acções então desenvolvidas destacaram-se o rastreio de doenças cardíacas reumáticas em crianças em idade escolar, cirurgias complexas de cabeça e pescoço com reconstrução microvascular, programas de radiologia com biópsias mamárias guiadas por ultrassonografia e a introdução de um projecto de patologia digital para acelerar diagnósticos e tratamentos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1275 de 06 de Maio de 2026.